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Buradasınız : » » Suriye'de iki muhalif grup birleşti

Suriye'de iki muhalif grup birleşti

Suriye'de, Esed rejimine karşı savaşan Ahrar Şam İslami Harekatı ile Nureddin Zengi Harekatı grupları "Suriye Kurtuluş Cephesi" adı altında birleşti.

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Suriyede iki muhalif grup birleşti

Suriye'de, Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Ahrar Şam İslami Harekatı ile Nureddin Zengi Harekatı grupları, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları açıklamayla "Suriye Kurtuluş Cephesi" adı altında birleştiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Suriye'de siyasi karar mekanizmasının tek bir gruba bırakılmaması, gruplara yönelik saldırıların durdurulması ve dış mihrakların isteklerine alet olunmaması için bu birleşme gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

Suriye Kurtuluş Cephesi'nin liderliğine Ahrar Şam lideri Hasan Sufan seçilirken, yardımcısı da Nureddin Zengi Harekatı'nın genel komutanı Tevfik Şihhabeddin oldu.

Açıklamada, Esed rejimine karşı savaşan diğer askeri muhalifler de birleşmeye davet edildi.

"Suriye Kurtuluş Cephesi" ile Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan en büyük askeri grup kurulmuş oldu.

Tamamına yakını Suriyelilerden oluşan askeri muhalif grup, Suriye'nin İdlib, Hama, Humus, Halep'in batısı ve Şam'da rejime karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suriye Kurtuluş Cephesi, suriye, muhalif gruplar, Beşşar Esed rejimi
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