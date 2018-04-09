Suriye'de hava üssüne saldırı

Rejimin askeri kaynaklarına göre bu patlamaların nedeni üsse yönelik saldırı. Aynı kaynaklara göre ölü ve yaralılar var.

Görgü tanıkları İran güçleri tarafından kullanılan T4 hava üssüne 20’den fazla füze isabet ettiğini söylüyor.

ABD reddetti

Suriye kaynakları üsse atılan füzelerin ABD tarafından ateşlenmiş olabileceğini belirtiyor. Zira ABD Başkanı Donald Trump dün Guta’da düzenlenen kimyasal saldırı sonrası çok sert bir açıklama yapmış, Esed’in ağır bedel ödeyeceğini söylemişti.

Ancak ABD’li yetkililer saldırıdan kendilerinin sorumlu olmadığını açıkladı.

İsrail mi vurdu?

ABD’den gelen bu açıklama sonrası gözler daha önce de bir dizi saldırı gerçekleştirerek Suriye üslerini ve tesislerini hedef alan İsrail’e çevrildi. Ancak Tel Aviv’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

İsrail geçtiğimiz yıl, kimyasal silah ve füze üretildiğini iddia ettiği bir tesise hava harekatı yapmıştı.

Kaynak: Suriye Devlet Televizyonu, Reuters