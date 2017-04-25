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Suriye'de hastaneye hava saldırısı: 15 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin İdlib ilinin Kefer Teharim ilçesinde bir hastaneye ve köye hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 15 sivil öldü, 8'i yaralandı.

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Suriyede hastaneye hava saldırısı: 15 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin İdlib ilinin Kefer Teharim ilçesinde bir hastaneye ve Duveyle köyüne düzenlenen hava saldırılarında en az 15 sivil öldü, 8'i yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ilinin kuzeybatısında bulunan Kefer Teharim ilçesindeki bir hastane ve Duveyle köyü, sabah erken saatlerde hava saldırısına uğradı.

Hastanenin önündeki iki ambulans aracı kullanılmaz hale gelirken, hastane binası ağır hasar görerek, hizmet dışı kaldı.

Hastanede can kaybı yaşanmadı. Duveyle köyünde ise en az 15 sivil öldü, 8'i de yaralandı.

Hava saldırısının kim tarafından gerçekleştirildiği ise kesinlik kazanmadı. AA

Etiketler: suriye, hava saldırısı, idlib, Kefer Teharim
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