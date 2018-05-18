  • 18 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.49
    EURO 5.286
  • BIST 102070.59
    ALTIN 185.782
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'de Hama Askeri Üssü'nde patlama

Suriye'de Hama Askeri Üssü'nde patlama

Suriye'de bulunan Hama Askeri Üssü'nde patlama sesleri duyuldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyede Hama Askeri Üssünde patlama

Askeri hava üssü yakınlarındaki patlamaların nedeni ise henüz belli olmadı.

Şehir 4 büyük patlama ile sarsıldı

Yerel kaynaklar ise, 4 büyük patlama meydana geldiğini ve patlamaların Hama şehrini salladığını öne sürdü.

Devlet televizyonunun yanı sıra Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu. Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçakları için kullanıldığını belirten Gözlemevi yetkilileri, patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: suriye, patlama, havalimanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER