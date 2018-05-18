Suriye'de Hama Askeri Üssü'nde patlama

Askeri hava üssü yakınlarındaki patlamaların nedeni ise henüz belli olmadı.

Şehir 4 büyük patlama ile sarsıldı

Yerel kaynaklar ise, 4 büyük patlama meydana geldiğini ve patlamaların Hama şehrini salladığını öne sürdü.

Devlet televizyonunun yanı sıra Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi de patlamaların yaşandığını duyurdu. Hava üssünün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyi ve orta bölgelerindeki saldırılarına katılan uçakları için kullanıldığını belirten Gözlemevi yetkilileri, patlamanın üssün içinde yaşandığını öne sürdü.

Kaynak: Reuters, AA