'Suriye'de geçiş dönemi Esed ayrılmadan tamamlanmayacak'

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan Suriyeli muhaliflerin toplantısının sonuç bildirisinde geçiş döneminin Esed ve ekibi yönetimden ayrılmadan tamamlanmayacağı belirtildi.

Bildiride "Konferansın amacı Cenevre-1, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası kararlara göre ortak bir siyasi çözüm için muhalif ve devrimci güçlerin saflarının birleştirilmesidir." denildi.

Toprak bütünlüğüne vurgu

Bildiride, "Katılımcılar, gündemdeki maddeleri tartıştılar. Suriye konusunda bazı meselelerde uzlaşı sağlandı. Suriye topraklarının birliği, bütünlüğü, güvenliği ve olması arzu edilen devletin otoritesinden ve hiçbir parçasından vazgeçilmeyeceğine vurgu yaptılar." denildi.

Siyasi çözüm

Bildiride siyasi çözüme dair şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye krizinin çözümü, BM'nin ilgili kararları doğrultusunda bu kararların uygulanmasını sağlayan ve caydırıcılığı olan uluslararası garantörler bulunması suretiyle siyasidir. Siyasi çabaların amacı, vatandaşlar arasında eşitlik ilkesine dayanan demokratik bir devlet kurmaktır. Suriyelilerin, kendi anayasasını dış müdahale olmadan oluşturabilmesi, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm Suriyelilerin katılımıyla BM gözetiminde özgür ve şeffaf seçimler yoluyla liderlerini belirleyebilmesi, kadınların en az yüzde 30 oranında katıldığı köklü siyasi geçiş sürecin gerçekleştirmektir."

Katılımcıların, geçiş sürecini harekete geçiren yansız bir ortam oluşturabilecek geçici yönetim heyeti kurulması konusundaki Cenevre-1 bildirisine göre devrimci ve muhalifler müzakereci güçlerin tek bir çatı altında toplanması konusunu vurguladığı aktarıldı.

Son olarak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan siyasi sürecin aktifleştirilmesi için gerekli adımları atması, tek bir muhalif ve devrimci güç heyeti ile rejimi temsil eden kişiler arasında ön şartsız doğrudan müzakere çağrısı yapması talep edildi.

Kaynak: AA