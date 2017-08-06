'Suriye'de Esed'in yer almadığı geleceği destekliyoruz'

Suudi Arabistan'ın, Suriye krizine ilişkin tutumlarının değişmez olduğu ve ülkede Beşşar Esed'in yer almadığı geleceği desteklediği bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, krallık yönetiminin, Suriye krizine ilişkin tutumunun değişmez olduğu kaydedilerek, bazı medya organlarının, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'e atfettiği ifadelerin doğru olmadığı vurgulandı.

Riyad yönetiminin, "Suriye'de yönetim için geçici heyetin kurulması, yeni bir anayasanın oluşturulması ve Esed'in yer almadığı yeni bir gelecek oluşturmak için seçimlere hazırlanılmasını" öngören 1'inci Cenevre Sözleşmesi ile BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararına dayalı çözümü desteklediği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın, ayrıca Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) ile komite üyelerinin katılımı ve muhalefeti birleştirme çerçevesindeki uygulamalarını da desteklediği kaydedildi.

Bazı medya organlarının, Suriye'deki muhalif kaynağa dayanarak verdiği haberde, Cubeyr'in, MYK'ya "Esed'in kalıcı olacağını bildirdiği" öne sürülmüştü.

Cubeyr, geçen Perşembe MYK Genel Koordinatörü Riyad Hicab'la bir araya gelmişti.