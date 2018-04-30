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Buradasınız : » » Suriye'de Esed rejimi Yermük Kampı'nın tahliyesi için muhaliflerle anlaştı

Suriye'de Esed rejimi Yermük Kampı'nın tahliyesi için muhaliflerle anlaştı

Suriye'de Yermük Kampı'nın DEAŞ işgalindeki batı kısmına doğru ilerleyen Esed rejimi, kuzeydeki küçük alanı tahliye yoluyla ele geçirmek için Heyet Tahrir Şam ile anlaşmaya vardı.

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Suriyede Esed rejimi Yermük Kampının tahliyesi için muhaliflerle anlaştı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Şam'ın güneyinde ağırlıklı olarak Filistinli mültecilerin barındığı Yermük Kampı ve çevresinin terör örgütü DEAŞ işgalindeki kısmına saldırılarını sürdürüyor. 

Bölgenin DEAŞ kontrolündeki alanının kuzey ucuna hakim olan rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam, tahliyeler için rejim ile dün anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda, İdlib'de Heyet Tahrir Şam kuşatmasındaki Şii nüfuslu köyler Fua ve Kefreya'dan binlerce kişinin tahliye edilmesinde uzlaşıldı.

Anlaşma henüz uygulamaya geçirilmedi. Tahliye için yeşil otobüsler, köylerde bekliyor.

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Yelde, Bebile ve Beyt Sahim yerleşimleri de rejim tarafından tahliye sürecine dahil edildi.

Çıkmak isteyen ÖSO mensubu ve aileleri tahliye edilecek, kalmak isteyenler ise "rejimin affından yararlanarak" bölgede yaşamaya devam edebilecek.

Rejim Yermük'te ilerledi

Öte yandan, Esed rejimi güçleri, Kadem ve Asali bölgelerinden doğuya doğru, Yermük Kampı bölgesine ilerledi.

Rejim ve destekçilerinin aralıksız ve her türlü silahı kullanarak düzenlediği saldırılar sürüyor.

Yüz binden fazla sivil kuşatma altında

Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğun olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük Kampı, 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim yeri.

Bölgenin batı kısmındaki 8 kilometrekarelik bölümü terör örgütü DEAŞ’ın, doğu kesimindeki 7 kilometrekarelik bölümü ise Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde.

Yermük Kampı’nın kuzeyinde Esed rejimi ile DEAŞ arasında kalan 1 kilometrekarelik alanı ise rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam kontrol ediyor.

Yaklaşık 5 yıldır Esed rejimi ve İran destekli grupların kuşatması altındaki Yermük’ün DEAŞ kontrolündeki bölgesinde yarısından çoğu Filistinli mültecilerden oluşan 2 bin 500 aile yaşıyor.

ÖSO kontrolündeki küçük alanda ise yaklaşık 100 bin sivil kuşatma altında.

Yermük Kampı’nın yüzde 95’ini işgal eden DEAŞ, kampın çevresindeki Hacer El Esved semtinin tamamını, Tadamun Mahallesi'nin büyük bölümü ile Kadem, As Sari ve Müezziniye mahallerini kontrol ediyor.

Rejim güçleri, Doğu Guta'yı ele geçirmelerinin ardından, 19 Nisan'da Yermük'e yoğun saldırılar başlatmıştı. Onlarca Filistinli mülteci ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yermuk kampı, tahliye anlaşması, suriye, Heyet Tahrir Şam, DEAŞ
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