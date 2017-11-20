Suriye'de enkaz altından mucize kurtuluş

Suriye'de yaşananlar savaşın acımasız yüzünü bir kez daha açıkça ortaya koyuyor. Tüm barış çabalarına rağmen Suriye'de savaş sürüyor. Doğu Guta ve çevresine Esed güçlerine ait uçaklarla düzenlenen saldırılar bitmek bilmiyor.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Misraba kasabasında, Esed güçlerinin hava saldırılarına hedef olan bir bina enkaza dönmüş durumdaydı. Yardım görevlileri enkaz altında kalan var mı diye adeta zamanla yarıştı. İşte o çabalardan biri sonuç verdi ve enkaz altından bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı.

Küçük kız yüzünde korku, yüreğinde yaşına göre çok büyük acılarla çıkarıldı enkazdan. Her şeye rağmen hayatta kalabildiği için şanslıydı.

Esed güçlerinin vurduğu Duma kentinde ise yardım görevlileri son anda kurtuldu. Sivilleri kurtarmak için enkaz bölgesine yönelen bir minibüsün çok yakınına füze isabet etti. Neyse ki minibüstekiler o panik anlarını sağ salim atlattı ve yaralılara yardım etmeye devam etti.

Kaynak: TRT Haber