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Buradasınız : » » 'Suriye'de en az 26 kimyasal saldırı yapıldı'

'Suriye'de en az 26 kimyasal saldırı yapıldı'

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun hazırladığı Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının listesi paylaşıldı.

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Suriyede en az 26 kimyasal saldırı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun hazırladığı Suriye'deki kimyasal silah saldırılarının listesi paylaşıldı.

Listede, Suriye'de 2013'te 5, 2014'te 8, 2016'da 11, 2017'de de 2 olmak üzere toplam 26 kimyasal silah saldırının kayıt altına alındığı bildirildi.

Bu arada BM açıklamasında, listede yer alan kimyasal silah saldırılarının sadece kayıt altına alınabilenler olduğu fakat ülkede daha fazla kimyasal saldırı gerçekleşmiş olma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal silah saldırısını soruşturma süreci hala devam ettiği için listeye almadı.

Etiketler: birleşmiş milletler, suriye, cenevre ofisi, kimyasal saldırı
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