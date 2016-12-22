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Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okul

Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul" uygulamasıyla, iç savaşın akamete uğrattığı eğitim ve öğretim hayatının kısmen telafi edilmesi hedefleniyor.

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Suriyede eğitim için yeni bir alternatif: Mobil okul

Suriye'nin güneyindeki mülteci kamplarında gönüllü öğretmenlerin katkısıyla "mobil okul" uygulaması başlatıldı. Bu projeyle 2011'den bu yana devam eden iç savaşın sekteye uğrattığı ders müfredatının kısmi de olsa telafi edilmesi hedefleniyor.

"Mobil okul" ya da "Eğitim otobüsleri" olarak isimlendirilen, derslik, kitap ve bazı eğitim gereçlerinin yanı sıra gönüllü öğretmenlerin hazır bulunduğu otobüsler, ülkenin güneyindeki Dera'nın doğusu ile Kuneytra'nın batı kırsalındaki mülteci kampları arasında belirli saatlerde düzenli bir program çerçevesinde dolaşıyor.

Okulun gönüllü öğretmenlerinden Eyyam Azize, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin, Suriyeli sığınmacı çocuklar arasındaki okuma-yazma oranının düşmesinin ardından "Zeytin Dalı" derneği tarafından başlatıldığını ifade ederek, halihazırda her birinde bir şoför ile iki öğretmenin bulunduğu 4 otobüsün hizmet verdiğini belirtti. AA

Etiketler: dera, kuneytra, mobil okul, uygulama
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