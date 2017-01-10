Suriye'de Doğu Guta'lı aileler rejimin saldırılarından kaçıyor

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde yaşayan binden fazla aile, Esed rejimi güçlerinin ateşkes ihlallerinden ve ablukaya alınma korkusundan nispeten daha güvenli olan bölgelere göç ediyor.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen, rejim güçleri başkent Şam'a bağlı Doğu Guta'ya saldırmaya devam ediyor.

Doğu Guta'ya açılan kapı olarak bilinen Merc bölgesinden binden fazla aile, rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların saldırılarından kaçtı.

Aileler, 27 kasabadan oluşan Merc bölgesinden Doğu Guta'nın iç bölgelerine göç etmek zorunda kaldı. Söz konusu bölge, Nisan 2013'ten bu yana aralıksız rejim güçlerinin saldırısına maruz kalıyor.

İç savaş mağduru olan halkın bölgedeki Hazrama, En-Neşşabiyye, Ez- Ziriykiyye ve El-Uteybe beldelerinden daha güvenli olan yerlere kaçışları sürüyor.

Aileler zorlu kış şartlarında hayata tutunmaya çalışıyor

Aileler, kendi imkanlarıyla ya da çevredekilerin yardımıyla kurdukları çadırlara ve derme çatma kulübelere yerleşti.

Yemek ve ısınma sorunu yaşayan aileler, akaryakıtın olmadığı ve elektriklerin sürekli kesik olduğu bölgede çalı çırpı yakarak ısınmaya çalışıyor.

Geçimleri tarıma ve hayvancılığa dayanan aileler, yanlarına aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanlarını da beslemekte zorlanıyor.

Rejimin ateşkes ihlalleri devam ediyor

Merc bölgesindeki saldırılar devam ediyor. Muhalifler, rejim güçlerinin ateşkesten istifade ederek ele geçirdiği Hazrama askeri Roket Bölüğünü, önceki gün geri aldı. Söz konusu bölüğün, iç savaştan önce silah deposu olarak kullanıldığı kaydedildi. AA