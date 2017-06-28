  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Suriye'de DEAŞ'a yönelik saldırıda 50 sivil öldü

Suriye'de DEAŞ'a yönelik saldırıda 50 sivil öldü

Suriye'nin doğusunda, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 50 sivil hayatını kaybetti.

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Suriyede DEAŞa yönelik saldırıda 50 sivil öldü

Suriye'nin doğusunda, terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Deyrizor iline düzenlenen hava saldırısında yaklaşık 50 sivil hayatını kaybetti.

Deyrizor'un Dablan beldesindeki yerel aktivistlerden Firas Allavi yaptığı açıklamada, ''Koalisyona ait olduğunu tahmin ettiğimiz üç savaş uçağı sabah saatlerinde çiftçilerin işlerine gittiği vakit saldırı düzenledi. Saldırı bölgesi genelde koalisyon uçaklarının saldırılarına maruz kalan bir yerdir.'' dedi.

Saldırıda en az 50 sivilin öldüğünü ifade eden Allavi, ''Uçaklar misket bombasına benzer bombalarla çiftçiler ile tarım işçilerini taşıyan araçları hedef aldı. Ölü ve yaralılar arasında kadın ve çocuklar da var. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı." diye konuştu. 

Etiketler: suriye, DEAŞ, Deyrizor
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