Suriye'de 'çatışmasızlık bölgeleri' muhtırası yürürlükte

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan muhtıra kapsamında, Suriye'de muhalifler ve rejim güçleri arasında çatışmaların en yoğun olduğu alanlarda 4 "çatışmasızlık bölgesi" ve bu bölgelerin sınırları boyunca "güvenlikli bölgeler" kurulacak.

Suriye'nin 4 yerinde oluşturulması öngörülen çatışmasızlık bölgelerinin çerçevesi, genel olarak şöyle belirlendi:

İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyindeki belli bölgeler, başkent Şam'daki Doğu Guta, Suriye’nin güneyinin belli bölgeleri (Deraa ve Kuneytra vilayetleri).

İki hafta içinde kurulacak Ortak Çalışma Grubu, çatışmasızlık bölgelerinin kesin sınırlarını ve sınırlar boyunca oluşturulacak güvenlikli bölgeleri belirleyecek.

Çatışmasızlık bölgelerinde, Suriye rejimi ile ateşkese katılan veya katılacak silahlı muhalif gruplar arasında, hava unsurları dahil olmak üzere her türlü silahlı saldırı durdurulacak.

Muhtıraya göre, El Kaide ve DEAŞ ile mücadele çatışmasızlık bölgelerinin içinde ve dışında sürecek.

Güvenlikli bölgeler ise, çatışmasızlık bölgelerinin sınırları boyunca çatışan taraflar arasında karşılıklı olayların ve çatışmaların engellenmesi amacıyla kurulacak.

İdaresini garantör ülke birliklerinin sağlayacağı güvenlikli bölgeler ilk etapta 6 ay geçerli olacak.

Muhtıraya göre, garantör ülkeler, 4 Haziran'a kadar çatışmasızlık bölgeleri ile güvenlikli bölgelerin haritalarının hazırlığını tamamlamak ve silahlı muhaliflerle terörist grupları birbirinden ayrıştırmak için gerekli adımları atacak. AA