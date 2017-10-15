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Suriye'de bir İranlı komutan öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup üst düzey bir askerin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

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Suriyede bir İranlı komutan öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) mensup üst düzey bir askerin Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre, DMO'ya bağlı "Fatihin Taburu" adlı birliğin komutanı olan Abdullah Hüsrevi, dün Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldü.

Sekiz yıl süren İran-Irak savaşında da görev yaptığı belirtilen Hüsrevi için, memleketi Arak kentinde cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı asker sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.

Etiketler: suriye, iran, Devrim Muhafızları Ordusu
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