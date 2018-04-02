Suriye'de bir ayda 1200'den fazla sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) iç savaşla ilgili yayınladığı raporda, Suriye'de geçen ay 1241 sivilin öldürüldüğü, bunun 1006 kadarının rejim ve Rusya saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkedeki katliamların yüzde 92'sinin rejim güçlerince Doğu Guta'da gerçekleştirildiği vurgulanan raporda, çatışan tarafların yılın başından bu yana 3404 sivili öldürdüğü bilgisi yer aldı.

Ölenlerin yüzde 80'inin rejim-Rusya ittifakının kurbanı olduğu, Mart ayında rejim güçlerinin saldırılarında 203'ü çocuk, 186'sı kadın 914 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Ölenlerden 12'sinin ise işkenceden yaşamını yitirdiğine işaret edilen raporda, "Rusya'ya ait olduğuna inanılan güçler, 46'sı çocuk, 14'ü kadın, 92 sivili öldürdü" denildi.

Raporda ayrıca, saldırıların yüzde 90'ının sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

SNHR raporunda, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın başını çektiği SDG'yi destekleyen devletlerin bu güce baskı yaparak, kontrollerindeki alanlarda yaptıkları tüm ihlalleri durdurmaları ve silah sağlamayı kesmeleri gerektiği de kaydedildi.

Kaynak: AA