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Suriye'de anayasa komisyonu kurulması için toplantı yapıldı

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre'de, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle bir araya geldi.

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Suriyede anayasa komisyonu kurulması için toplantı yapıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de anayasa komisyonu kurulmasıyla ilgili, Astana sürecinin garantörleri Türk, Rus ve İranlı yetkililerle İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

BM Cenevre Ofisi'nde basına kapalı toplantıda, 30 Ocak'ta, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde kurulmasına karar verilen anayasa komisyonu masaya yatırılıyor.

Toplantıda, Türkiye'yi Astana toplantılarında olduğu gibi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor. Rusya heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık ediyor.

De Mistura, geçen hafta, çabalarını anayasa komisyonu kurmaya odakladıklarını ifade etmişti.

BM temsilcisi, Beşşar Esed rejiminin anayasa komisyonunda yer alması için 50 isim bildirdiğini ve muhaliflerin listesinin oluşması için de çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi St, Anayasa
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