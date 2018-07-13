  • 13 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.842
    EURO 5.644
  • BIST 89997.63
    ALTIN 193.327
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Suriye'de 7 ay içinde 214 kişi suikasta kurban gitti

Suriye'de 7 ay içinde 214 kişi suikasta kurban gitti

Suriye'de son 7 ayda rejim karşıtı muhalifler ve askeri grupların kontrolündeki bölgelerde suikasta uğrayan 214 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Suriyede 7 ay içinde 214 kişi suikasta kurban gitti

Suriyeli Umran Araştırma Merkezi, son dönemde artan suikastlarla ilgili rapor hazırladı.

Raporda yıl başından bu yana rejim karşıtı ve askeri grupların kontrolündeki bölgelerde 214 sivil ve muhalif savaşçının suikast sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

En çok suikast İdlib'de gerçekleşti

Raporda en fazla suikastın İdlib ilinde düzenlendiği, İdlib'i Halep, Dera, Hama, Humus ve Şam'ın izlediği bilgisi verildi.

Söz konusu raporda "Suikastlarda en fazla askeri gruplar hedef alınmıştır. Bunlardan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) 82 suikasta maruz kalmıştır. Sivillerden de 53 kişi suikasta uğramıştır" ifadeleri yer aldı.

Suikastların, el bombasıyla saldırı, uzaktan kumandayla bombalı saldırı, mayın kullanımı, intihar saldırısı, ateşli silahla saldırı ve kaçırarak infaz etme yöntemleriyle yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, suikast
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER