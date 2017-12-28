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Suriye'de 6 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 6 milisin öldürüldüğü belirtildi.

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Suriyede 6 İran askeri öldürüldü

Mehr Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 6 milis, Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığına defnedildi.

2 bin 400 İranlı asker öldürüldü

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Suriye'deki çatışmalar, İran Devrim Muhafızları, asker
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