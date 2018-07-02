Suriye’de 6 ayda 4 bin 759 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki grupların çatışması, saldırıları ve işkencelerden ölenlere dair yayımladığı raporda, bu yılın ilk yarısında bin 104'ü çocuk, 798'i kadın toplam 4 bin 759 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Raporda, Esed rejimi 6 ay içerisinde 616'sı çocuk, 507'si kadın 3 bin 56 kişiyi katlederken, rejim güçlerine hava desteği veren Rus savaş uçaklarının saldırılarında ise 138'i çocuk, 79'u kadın 398 sivil öldü.

254 sivil koalisyonun hava saldırılarında can verdi

Terör örgütü DEAŞ'ın aynı süre içerisinde 43'ü çocuk, 15'i kadın toplam 182 kişiyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırılarında ise 113'ü çocuk, 68'i kadın 254 sivilin can verdiği belirtildi.

Rapora göre, askeri muhalif grupların ve rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam yüzünden bu yılın ilk 6 ayında 16'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 53 sivil yaşamını yitirdi.

YPG/112 sivili katletti

Terör örgütü YPG/PKK'nın ise 11'i çocuk, 18'i kadın toplam 112 sivili katlettiği açıklanan raporda, 167'si çocuk, 107'si kadın 704 sivilin kimliği bilinmeyen taraflarca öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca sadece geçen ay Suriye'de 593 sivilin farklı yöntemlerle öldürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA