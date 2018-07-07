Suriye’de 6 ayda 2 bin 257 sivil katledildi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) en az 5 kişinin hayatını kaybettiği "katliam" olarak nitelenen saldırılara dair rapor yayımladığı raporda, Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri ve diğer tarafların gerçekleştirdiği katliamlara dair rakamları açıkladı.

Raporda, Suriye’de yapılan 186 katliamda, 660'ı çocuk, 479'u kadın olmak üzere toplam 2 bin 257 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

2018’in 6 ayında Suriye'de rejim güçlerinin 122, Rusya'nın 24, YPG/PKK'nın 3, koalisyon güçlerinin 15, diğer tarafların ise 22 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Rapora göre, 6 aylık sürede rejim güçleri bin 502, Ruslar 291, YPG/PKK 28, uluslararası koalisyon güçleri 199, diğer taraflar ise 237 sivilin ölümüne neden oldu.

Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

Kaynak: AA