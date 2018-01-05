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Suriye'de 2017'de 42 gazeteci hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye’de 2017 yılında çatışan tarafların saldırılarında 42 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

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Suriyede 2017de 42 gazeteci hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'deki iç savaşta farklı gruplar tarafından öldürülen ve tutuklanan gazeteciler hakkında bir rapor yayımladı.

Raporda, "Ağ olarak sadece geçen aralık ayında iki gazetecinin hayatını kaybettiğini, dört gazetecinin tutuklandığını belgeledik." ifadeleri kullanıldı.

Bir yılda toplam 47 aktivist ve basın mensubu

Geçen yıl toplam 47 aktivist ve basın mensubunun yaralandığını belirten rapor, bunların 27’sinin Beşşar Esed rejiminin saldırısında yaralandığı bilgisine yer verdi.

Raporda, Esed rejiminin 17, terör örgütü DEAŞ'ın 11, Rusya'nın 4, askeri muhaliflerin 3, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 1 basın mensubunu öldürdüğü kaydedildi.

Bazı gazeteciler alıkonuldu

6 gazetecinin de bilinmeyen taraflarca katledildiği ifade edilen raporda, tarafların bazı gazetecileri alıkoyduğu belirtildi.

Buna göre, Esed rejimi 6, terör örgütü PYD/PKK 11, Heyet Tahrir Şam 19 ve muhalif gruplar ise 10 gazeteciyi tutukladı. Raporda, bunlardan üçünün daha sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, gazeteci, basın
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