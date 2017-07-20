  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Suriye'de 14 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı, Fatımiyyun Tugayı'ndan 14 milis için, İran'ın farklı kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği bildirildi.

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Suriyede 14 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı, Afganlılardan kurulan Fatımiyyun Tugayı'ndan 14 milis için, İran'ın farklı kentlerinde cenaze töreni düzenlendiği bildirildi.

İran medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen 14 kişinin cenazeleri, Horasan, Kum, Tahran, Elburz, Fars ve İsfahan eyaletlerinde defnedildi.

Suriye'de öldürülen Fatimiyyun Tugayı milislerinin, 4'ü Horasan, 4'ü Kum ve üçü Tahran'da defnedilirken, diğer üç milis için Elburz, Fars ve İsfahan'da cenaze törenleri düzenlendiği kaydedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor. AA

Etiketler: suriye, iran
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