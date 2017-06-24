Suriye'de 1 kilometrelik iftar sofrası

Suriye'nin başkenti Şam'da rejim güçlerinin kuşatması altındaki Duma ilçesinde açık havada kurulan bir kilometrelik iftar sofrasında 7 bin 500 kişi bir araya geldi.

Duma Yerel Meclis Başkanı Mahmud Aybar, ''Bazı yardım kuruluşlarının desteğiyle Duma'da açık alanda bir kilometre uzunluğunda bir iftar sofrası kurduk. Kurulan iftar sofrasına 7 bin 500 kişi iştirak etti.'' dedi.

Duma Büyük Cami sokağında enkazlar arasında kurulan iftar sofrasına katılımın istenilen düzeyde olduğunun altını çizen Aybar, ''Açık alanda enkazlar arasında kurduğumuz iftar soframızın bir amacı vardı. Biz burada zengini ile fakiri aynı sofrada birleştirmek istedik. Zengin ve fakiri aynı sofrada yan yana oturtmak istedik'." ifadelerini kullandı.

Suriye'de ilk defa böyle uzun iftar sofralarının kurulduğuna değinen Aybar, ''İnşallah ülkede savaş durur ve insanlar böyle sosyal faaliyetlerle sık sık bir araya gelir. Ramazan Bayramı'nın Suriye'ye barış ve huzur getirmesini de Allah'tan diliyorum.'' diye konuştu.

Başkentin doğusunda yer alan Duma ilçesi 4 yıldan bu yana Esed güçleri ile rejim yanlısı terörist grupların kuşatması altında bulunuyor. Elektrik ve suyun kesik olduğu Duma'da Esed güçleri de ilçeye insani yardımların girmesini engelliyor.