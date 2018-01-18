Suriye Ulusal Kürt Konseyi Sözcüsü Osman: Afrin'de zulüm var

Suriye Ulusal Kürt Konseyi Basın Sözcüsü Abdulbari Osman, PYD/PKK'nın köylerine gelmesiyle Kamışlı'yı terk etmek zorunda kaldıklarını anlattı. Hayatta kalabilmek adına Türkiye'ye sığınan ve 4 çocukla Gaziantep'te yeni bir hayata başlayan Osman ailesi, her şeye rağmen gelecekten umutlu.

Abdulbari Osman, PYD'nin de rejim gibi Kürt halkına iyi davranmadığını söylüyor:

"PYD kesinlikle bizlerin, Kürtlerin haklarını savunmuyor, bizim ideolojimize sahip değil. Bizler özgürlük, barış ve huzur arzusuyla yaşayan insanlarız. PYD ise zulmün adıdır."

"Afrin'de zulüm var"

Suriye topraklarındaki Kürtler, tıpkı rejim gibi PYD'nin de onlarca eziyetine ve zulmüne maruz kalıyor. Bölgede adeta hapsolmuş durumda olan halk, kime inanacağını ve nereye gideceklerini bilmiyor.

"Afrin'de zulüm var. Bu zulüm hem rejimin hem de PYD'nin hayata geçirdikleridir. Afrin'de hapsolan halklarımız, ne yapacağını da bilemiyor. Çünkü bir tarafta PYD denen zulüm grubu, bir tarafta da bizleri yok sayan rejim güçleri. Adeta hapsolmuş durumdayız."

"Afrin PYD'nin değil, bölge halkının topraklarıdır"

Osman, Afrin'in PYD grubunun toprakları olamayacak kadar güzel, içerisinde özgürlük sevdalılarının olduğu bir alan olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

"Afrin, PYD'nin olamaz, olmamalı. Afrin bölge halkının topraklarıdır. O topraklar bizim gibi Kürt kardeşlerimizin alın teridir, emeğidir. Ama PYD şu an sahibi gibi görünse de kesinlikle onlara mal edilemez. Onlar bir şekilde oradan gitmek zorunda. Çünkü o topraklar, halkındır. Zulmedenlerin olamaz. Afrin'de herhangi bir savaş çıkarsa PYD'nin de o toprakları rejime teslim edeceğine inanıyoruz. Bu durumda da özgürlüğe inanan bölgedeki sivil halk rejimin insafına teslim edilir."

Kaynak: AA