Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne terör örgütü PYD/YPG davet edilmeyecek

Suriye krizine siyasi çözüm için çabalar devam ediyor. Gözler Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde.

30 Ocak'taki kongre için listeler belirlendi, davetiyeler gönderildi. Kongreye bin 500 ile bin 600 arasında davetlinin katılması bekleniyor.

O isimler arasında terör örgütü PYD/YPG temsilcileri kesinlikle olmayacak.

Ankara'nın tavrı netti

Türkiye, Rusya ve İran'a "Eğer onlardan katılım olursa kongre başlamadan bitmiş olur" demişti.

Türkiye'nin bu şartı kabul edildi. Kongrede Türkiye, İran ve Rusya'nın üzerinde mutabık kaldığı Kürt gruplar olacak. Türkmenler için de kongrede sandalye ayrıldı.

Kongrenin gündemi

Kongrenin ana gündemi Suriye krizine siyasi çözüm önerileri.

Bu kapsamda yeni anayasa ve uluslararası geçerliliği olan seçimlerin yapılması konuları öncelikli olarak ele alınacak.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı

Diplomatik kaynaklara göre Zeytin Dalı Harekatı, Soçi'deki kongre başta olmak üzere Suriye'deki siyasi çözüm çabalarını etkilemeyecek.

Ankara-Moskova, Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bu yana koordinasyon halinde.

Harekat ile ilgili Rusya'ya taahhüt verildiği iddiası ise doğru değil.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yalanlama: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Lavrov ayrıca, önümüzdeki hafta Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de davet edildiğini söylemişti.

Kaynak: TRT Haber