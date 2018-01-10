Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde önemli bir aşamaya gelindi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'le yapacağı görüşmeden önce gazetecilere Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran sayesinde gelindi"

Rusya, Türkiye ve İran'ın geçen yıl Astana süreciyle başlattığı girişimler sayesinde Cenevre görüşmelerinin de önem kazandığını savunan Lavrov, "Bu üç ülkenin inisiyatifiyle Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili hazırlıklarda da önemli bir aşamaya gelindi. Söz konusu aşamaya Rusya, Türkiye ve İran'ın çabaları sayesinde ulaşıldı." diye konuştu.

Zarif de Lavrov'un değerlendirmelerine katıldığına dikkati çekerek, "Türk ve Rus mevkidaşlarımızla, Ulusal Diyalog Kongresi’nin Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." dedi.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek.

Kaynak: AA