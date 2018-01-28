Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yarın Soçi'de başlıyor

Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi için Ulusal Diyalog Kongresi düzenleniyor.

Riyad destekli muhaliflerin ardından, terör örgütü PYD de kongreye katılmayacağını duyurdu.

Bu arada konferansın davet mektubunda, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sürerken, "zeytin dalı" figürünün kullanılması dikkat çekti.

Terör örgütü PKK/PYD toplantıya katılmayacak

Kongreye bir gün kala, terör örgütü PKK/PYD toplantıya katılmayacağını duyurdu.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye açıklama yapan PYD'li kaynaklar, Suriyeli Kürtlerin toplantıda yer almayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane etti.

Mistura, kongreye katılıyor

Toplantı öncesi bir başka açıklama da Birleşmiş Milletler'den geldi.

Birleşmiş Milletler'in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi'deki toplantıda yer alacak.

Bu karar, Rusya'nın "Soçi'nin sonucunun Cenevre'ye taşınacağı" konusunda taahhüt vermesi üzerine alındı.

Viyana'da 25-26 Ocak'ta gerçekleşen Suriye konulu özel toplantının ardından Riyad destekli Suriyeli muhalifler de Soçi'ye katılmama kararı almıştı.

Soçi toplantısında Suriye'nin geleceği masaya yatırılacak, yeni anayasa için komisyon oluşturulması ele alınacak.

Kongre öncesinde Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü

Kongre öncesi Türkiye'nin diplomasi trafiği de sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Ulusal Diyalog Kongresi için yapılan hazırlıklar ele alındı.

Kongrenin olası sonuçlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İki bakan ayrıca Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Konferansın logosunda dikkat çeken ayrıntı

Soçi konferansıyla ilgili bir ayrıntı da konferansın logosunda ortaya çıktı.

Davet mektuplarında da kullanılan logoda "zeytin dalı" figürünün büyük kullanılması dikkat çekti.

Logoya yeni halinin Zeytin Dalı Harekatı'ndan sonra verildiği tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber