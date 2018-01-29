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Buradasınız : » » Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlıyor

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında garantör ülke heyet başkanları istişare toplantısı yapacak.

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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçide başlıyor

Suriyeli delegeler, bugün yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için kente gelmeye başladı.

Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında hazırlık toplantısı yapması bekleniyor.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yarın Soçi'de başlıyor

Suriyeli muhalifler Soçi'ye katılmayacak

Rusya: Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD'nin katılması öngörülmüyor

Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor.

Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin kongreye katılması bekleniyor.

Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.

Kongre'nin ambleminde yalnızca Esed rejiminin bayrağının kullanılması da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı. Toplantıda Birleşmiş Milletler'i Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor.

BM temsilcisi 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Soçi'ye, Kongre'de çıkacak kararın Cenevre'ye taşınması şartıyla katılacağını söylemişti. Anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurgulayan De Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağının altını çizmişti.

Terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişiler, Türkiye'nin itirazı nedeniyle Kongre'ye davet edilmemişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulusal Diyalog Kongresi, suriye, rusya
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