Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Soçi'de başlayacak

Suriyeli delegeler, bugün yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için kente gelmeye başladı.

Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin başkanlarının TSİ 13.00 sularında hazırlık toplantısı yapması bekleniyor.

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, yarın Soçi'de başlıyor

Suriyeli muhalifler Soçi'ye katılmayacak

Rusya: Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD'nin katılması öngörülmüyor

Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor.

Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin kongreye katılması bekleniyor.

Rusya'nın Soçi kentindeki Ulusal Diyalog Kongresi, Suriye'de kalıcı barışın tesis edilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Soçi'deki toplantıya, terör örgütü PKK/PYD katılmıyor.

Terör örgütü dışındaki hemen hemen bütün gruplar, Soçi'de temsil edilecek.

Kremlin yönetimi, bazı unsurların katılmamasının toplantının önemini azaltmayacağını açıkladı.

Bin 500'den fazla delege, dünden itibaren Soçi'ye ulaştı.

Toplantıda Birleşmiş Milletler'i Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor.

Rus basınına göre, oluşturulmaya çalışılacak yeni Suriye anayasası komisyonuna, de Mistura'nın başkanlık etmesi planlanıyor.

Toplantıda Suriye içi muhalefet, dışarıdaki muhalefet ve Esed rejimi, ülkenin geleceğini masaya yatıracak.

Soçi'deki toplantı, yarın sona erecek.

Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.

Kongre'nin ambleminde yalnızca Esed rejiminin bayrağının kullanılması da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı.

BM temsilcisi 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Soçi'ye, Kongre'de çıkacak kararın Cenevre'ye taşınması şartıyla katılacağını söylemişti. Anayasa hazırlığına ilişkin tüm adımların Cenevre'de BM gözetimindeki süreç kapsamında atılacağını vurgulayan De Mistura, anayasa komisyonunda Cenevre'deki sürece katılan muhalifler, rejim, Suriye uzmanları, sivil toplum üyeleri, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağının altını çizmişti.

Terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişiler, Türkiye'nin itirazı nedeniyle Kongre'ye davet edilmemişti.

Kaynak: AA