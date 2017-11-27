  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ertelendi

Rus haber ajansı RİA Novosti'ye göre, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi şubat ayında düzenlenecek.

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Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ertelendi

Rusya’nın Soçi kentinde aralık ayında düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin şubat ayına ertelendiği bildirildi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’nin, "konuya yakın diplomatik bir kaynağa" dayandırdığı haberine göre, gelecek ay Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin şubat ayında düzenlenmesine karar verildi.

Haberde, kongreye yönelik çalışmaların devam etmesi nedeniyle tarihin ertelendiği belirtildi.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçtiğimiz hafta yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında tertiplenmesi öngörülen Ulusal Diyalog Kongresi'ne destek verilmişti.

Kongreye katılım sağlaması istenen muhalif gruplar için "Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, toprak bütünlüğüne ve parçalanamaz karakterine bağlı olan muhalefet" ifadeleri kullanılarak, Türkiye'nin terör örgütü PKK/PYD konusundaki tutumu da açıklamaya yansıtılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rusya, soçi, suriye ulusal dialog kongresi
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