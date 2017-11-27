Suriye Türkmenleri ‘kurucu halk’ statüsü istiyor

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan, Ankara’da basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Suriye Türkmenleri, anayasal varlıklarının tanınması ve korunması için ‘kurucu halk statüsü’ istedi.

Başkan Bozoğlan, Türkmenlerin Suriye'nin ikinci büyük toplumu olduğuna dikkat çekti. Türkmenlerin haklarını korumak için verilen çabanın yeterli olmadığını belirtti.

Bozoğlan, Suriye Türkmenleri olarak 2011 yılından bu yana vermiş oldukları ‘onur ve özgürlük mücadelesinin’ yeni bir aşamaya ulaştığını belirterek Suriye ve Ortadoğu’da dengelerin değişmesi sonucunda siyasi çözüm sürecinin ön plana çıktığını söyledi.

“Irak'ta düşülen hatalara Suriye'de düşülmemeli”

Suriye Türkmen Meclisi olarak Suriye’de her türlü parçalı yapıya, otoriteye karşı olduklarını vurgulayan Bozoğlan, "Nitekim etnik veya dini gruplara federal veya otonom statüler verilmesinin Irak’ta toplumsal yapıyı ne derece paralize ettiği, DEAŞ’ı nasıl ortaya çıkardığı ve siyasi istikrarsızlığı ne denli derinleştirdiği tecrübe edilmiştir. Irak’taki bu hataya Suriye’de düşülmemelidir." şeklinde konuştu.

TRT Haber

