Suriye Türkmen Meclisi Afrin'deki bombalı araç saldırılarını kınadı

Suriye Türkmen Meclisi yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de düzenlenen iki bombalı araç saldırısını şiddetle kınadı. Açıklamada, saldırılarda hayatına kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

"Saldırı Münbiç mutabakatına ve Kandil harekatına yöneliktir"

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatıyla başlattığı, askeri ve diplomatik adımlarını genişleterek Münbiç ve Kandil ile devam ettirdiği sürecin, hain terör örgütünü çöküşe sürüklediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim PKK/PYD/YPG'li hainlerin masum Afrin halkının canına kastettiği bu saldırı aynı zamanda Türkiye'nin ABD ile vardığı Münbiç mutabakatına ve Kandil'de sürdürdüğü harekata yöneliktir. Ancak küresel güç odaklarının kirli senaryolarına taşeronluk yapan teröristler için yol bitmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar bir daha bölgemizin huzuruna, özgürlüğüne, refahına kastedemeyeceklerdir. Türkiye'nin güçlü iradesi ve Suriye halkının desteğiyle PKK/PYD/YPG teröristleri bölgeden tamamen temizlenecek, Allah'ın izniyle kökleri kazınacaktır."

Açıklamada, PKK/PYD/YPG'nin Afrin'de yaptığı katliamın, terör örgütünün çirkin ve gerçek yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğinin altı çizilerek, uluslararası toplumun bu hain terör örgütüne karşı tek ses olma çağrısı yapıldı.

Afrin ilçesi merkezinde düzenlenen iki bombalı araç saldırısında 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Saldırıyı, terör örgütü YPG/PKK yanlısı Afrin Şahinleri isimli grup üstlenmişti.

Kaynak: AA