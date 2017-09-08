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Buradasınız : » » Suriye sınırında 2 ayrı noktada yangın

Suriye sınırında 2 ayrı noktada yangın

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

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Suriye sınırında 2 ayrı noktada yangın

Hatay'ın Yayladağı ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki 2 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde muhaliflerin kontrolündeki Karaman ve Kelez köyleri yakınlarındaki ormanlık alanda dumanlar yükseldi.

Türkiye sınırına 3 ve 4 kilometre mesafedeki yangınlar, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı.

Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonucu çıktığı tahmin edilen yangınlara, muhaliflerce kurulan itfaiye ekiplerinin saldırı nedeniyle müdahale edemediği öğrenildi.

Alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri sınırda hazır bekletiliyor.

Etiketler: suriye sınırı, türkmendağı, orman yangını, türkmendağı yangın
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