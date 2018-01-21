Suriye rejiminin Doğu Guta'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor

Esed güçleri, Doğu Guta'ya yönelik ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarında bu kez bir pazar yerini hedef aldı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti.

Pazar yerinin ardından, Hamuriye, Erbin, El Marj ve Zamalka kasabaları da Suriye rejiminin hedefindeydi. Buralara gerçekleştirilen saldırılarla beraber hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

BM: 500 kişi tedavi için acilen bölgeden çıkarılmalı

Birleşmiş Milletler Doğu Guta'da 500 kişinin sağlık durumunun kritik olduğunu ve bir an önce tedavi görmeleri için bölgeden çıkarılmaları gerektiğini açıkladı.

Doğu Guta; Türkiye, İran ve Rusya tarafından belirlenen 4 çatışmasızlık bölgesinden biri durumunda.

Kaynak: TRT Haber