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Suriye rejimine "insani yardım için erişim izni ver" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Suriye rejimine insani yardımlara erişim izni vermesi çağrısında bulundu.

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Suriye rejimine &quot;insani yardım için erişim izni ver&quot; çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, bu yıl Suriye'de erişimin zor olduğu bölgelerde yaşayan 2 milyon kişinin yüzde 20'sinden daha azına insani yardım ulaştırılabildiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, rejim güçlerinin kontrolüne geçen Doğu Guta'ya son iki haftada 10 bin kişinin döndüğüne ve bölgeye erişimin daha da önemli hale geldiğine işaret etti.

Lowcock, rejimin, Duma'da 70 bin kişiye insani yardımı onayladığını ancak gerekli izinleri hala sağlamadığını belirtti.

Suriye rejimine insani yardımlar için erişim izni vermesi çağrısında bulunan Lowcock, İdlib'de de insani durumun "alarm verici" düzeyde olduğunu aktardı.

Lowcock, Mart ayından beri 80 bin kişinin daha yerinden edilerek, İdlib'e gittiğini ve orada insani ihtiyaçları karşılamakta güçlük çektiklerini kaydetti.

İnsani yardımlar için erişim izni çağrısını yineleyen Lowcock, "Humus'un kuzeyi, Duma ve Şam'ın güneyi gibi erişimin zor olduğu bölgelerde ocak ayından beri 2 milyon kişinin yüzde 20'sinden daha azına insani yardım ulaştırılabildi." dedi.

Kaynak: AA 

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