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'Suriye rejimi insani yardıma güvenlik garantisi vermiyor'

BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, Suriye'deki mağdurlara insani yardımları ulaştırabilmek için rejimden güvenlik garantisi beklediklerini ancak karşılık alamadıklarını söyledi.

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Suriye rejimi insani yardıma güvenlik garantisi vermiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, ülkedeki mağdurlara insani yardımların ulaştırılması konusunda Suriye rejimiyle görüşmelerinin "aralıksız" sürdüğünü ancak şu ana kadar olumlu bir yanıt alamadıklarını bildirdi.

O'Brien, Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, Suriye'de yardıma muhtaç binlerce kişiye insani yardım ulaştırılması için rejime BM'ye izin vermesi çağrısında bulundu.

Suriye rejimiyle insani yardımların ulaştırılması konusunda görüşmelerinin "aralıksız" sürdüğünü belirten O'Brien, buna karşın rejimden şimdiye kadar olumlu bir cevap alamadıklarını vurguladı.

O'Brien, Suriye'de yürürlüğe giren ateşkesten son derece memnun olduklarını ifade ederek, yardımların ulaştırılabilmesi için rejimden "yeşil ışık ve güvenlik garantisi" beklediklerini sözlerine ekledi.

Etiketler: suriye, rejim, Esed Rejimi, güvenlik garantisi, birleşmiş milletler
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