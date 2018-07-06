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Suriye rejimi Duma'da yaptığı saldırıda klor gazı kullandı

Suriye rejiminin, 7 Nisan'da Doğu Guta Duma'ya düzenlendiği kimyasal silah saldırısında klor gazı izleri bulundu.

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Suriye rejimi Dumada yaptığı saldırıda klor gazı kullandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Suriye rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlendiği kimyasal silah saldırısına ilişkin ara raporu açıklandı.

Durum Tespit Misyonu'nun (FFM) yayımlanan ara raporunda, 7 Nisan'da Suriye'nin Doğu Guta Duma'ya yapılan saldırıda farklı klor gazı maddelerinin izleri bulunduğu, bunun yanı sıra sinir gazına dair bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Elde edilen sonuçların önemini ve nihai sonucu belirlemek için ekip tarafından çalışmanın devam ettiği ifade edildi.

Bulgulara, iki bölgede yapılan araştırma, deneyler ve dinlenilen şahitlerden edinilen bilgiler sonucu ulaşıldığı öğrenildi.

Açıklamada, raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kuruluna sunulduğu belirtildi.

Rejimin, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan 2018 tarihinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti. 

Kaynak: AA

Etiketler: klor gazı, Esed Rejimi, duma, Doğu Guta
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