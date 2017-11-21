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Suriye MYK Genel Koordinatörü Hicab istifa etti

Suriye Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Hicab, Aralık 2015'ten beri yürüttüğü Genel Koordinatörlük görevini bıraktı.

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Suriye MYK Genel Koordinatörü Hicab istifa etti

Suriyeli muhalif grupların oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Suriye konulu toplantıdan önce görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MYK'nın Genel Koordinatörü görevini Aralık 2015’den beri yürüten Hicab istifa haberini Twitter hesabından açıkladı.

Hicab, istifa açıklamasında, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıldır çok çalışarak Suriye devriminin ilkelerini korumak için çalıştığım MYK’daki görevimden ayrılmak zorundayım, onlara daha fazla başarı diliyorum. Çok sevdiğim Suriye için barış, güvenlik ve istikrar diliyorum. Karşımıza çıkan bütün zorluklara rağmen, Suriye halkının beklentileri olan demokratik değişim ve siyasi geçiş süreci için elimden geleni yapmaya çalıştım."

Hicab'ın istifasının ardından MYK'dan başka istifaların da gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Suriyeli muhalifler, 22 Kasım'da Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya geleceklerini duyurmuş ancak Hicab, toplantıya katılmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Riyad Hicab
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