Suriye konulu Cenevre 8 görüşmeleri yeniden başladı

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin ikinci bölümünde, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura muhaliflerle görüştü.

Geçen cuma verilen aranın ardından Şam'a dönen rejim heyeti, Mistura'nın bugün başlattığı görüşmelere katılmadı. Rejimin, Cenevre'ye ne zaman geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, Mistura ile TSİ 17.30'da başlayan ve yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı.

MYK Başkanı Hariri, rejimin Cenevre'deki görüşmelere katılmak yerine Suriye'de zulüm ve katliamlarına devam ettiğini söyledi.

Doğu Guta'da yaralı kadın ve çocukların tahliyesine izin verilmediğine dikkati çeken Hariri, rejimin bunun yerine sivilleri gelişi güzel bombalamaya devam ettiğini belirtti.

"Doğu Guta'daki kabus Suriye halkının nefes alması için neden siyasi bir çözüm bulmamız gerektiğini gösteriyor." diyen Hariri, rejimin, yaralıların hastaneye nakledilmesini engellediğini vurguladı. Hariri, abluka altındaki Doğu Guta'daki yaralıların Şam'daki hastanelere olan uzaklığının sadece 45 dakika olduğuna işaret etti.

"Mistura'ya belge sunduk"

Hariri, Mistura ile görüşmelerinde Suriye'de rejimin işlediği zulmün detaylarıyla, savaş suçlularının yargı önüne çıkarılmasını içeren bir belge sunduklarını açıkladı.

Kendilerinin Suriye'de siyasi çözüm bulunması için çabalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini anlatan Hariri, rejimin ise çeşitli bahaneler ürettiğinin altını çizdi.

Hariri, rejimin Cenevre'deki görüşmelere gelmemesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Biz burada Cenevre 1 Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının hayata geçirilmesi için bulunuyoruz. Bu kararları biz almadık. Bildiğiniz üzere görüşmeler muhalefet ve rejim arasında yapılıyor. Biz, Cenevre'ye tek heyet ve tek vizyon ile geldik. Şimdi hangi tarafın görüşmeleri reddettiğinin duyurulması uluslararası toplumun, BM'nin ve BM Özel Temsilcisi'nin sorumluluğundadır."

Doğu Guta çağrısı

Heyet sözcülerinden Yahya Aridi, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Cenevre'de geçirdikleri her gün Suriye'de barışı getirecek bir gelişme yaşanmadığını söyledi.

Suriye'de her geçen gün daha fazla kan döküldüğünü ve çocuğun öldüğünü dile getiren Aridi, Doğu Guta'dan edindikleri bilgiye göre, hastaneye iki kilometre uzaklıktaki çocukların kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Aridi, Doğu Guta'daki sivillerin kurtarılması için dünyaya çağrıda bulunarak, "Onlar DEAŞ mensubu değil, terörist değil ama gerçek Suriye halkı. Kurtarılmayı hak ediyorlar. Fakat kimse onları kurtarmaya gelmiyor." dedi.

Muhalifler, 22-23 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplanarak, yeni ve geniş kapsamlı bir Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) oluşturmuştu.

Kahire ve Moskova yönetimlerine yakınlığıyla bilinen grupları ve bazı bağımsız isimleri de içine katan MYK, böylece Esed rejimi heyetinin önceki turlarda "karşılarında tek bir muhatap bulamama" bahanesini ortadan kaldırmayı hedeflemişti.

Yeni MYK ile görüşmelerin ilk gününde Cenevre'de hazır bulunan muhalifler, rejim heyetini de siyasi geçişi konuşmak için doğrudan müzakerelere davet etmişti.

Doğrudan görüşmeleri kabul etmeyen rejim heyeti ise geçen cuma günü verilen aranın ardından Şam'a geri dönmüştü.

Mistura, Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerini, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Ulusal Diyalog Kongresi'nin ertelenmesi nedeniyle 15 Aralık'a kadar uzatma imkanı doğduğunu söylemişti.

Kaynak: AA