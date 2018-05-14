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Suriye konulu 9. Astana toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 9'uncusu düzenlenen Suriye konulu toplantı, taraflar arasındaki ikili görüşmelerle başladı.

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Suriye konulu 9. Astana toplantısı başladı

Kazakistan'da düzenlenen toplantıda, Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari var.

Ana toplantı 15 Mayıs'ta 

Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. ABD, davet edilmesine rağmen toplantıya katılmıyor. 

Toplantının ana gündemi Gerginliği Azaltma Bölgelerindeki son durum, anayasa komitesi ve alıkonulanların serbest bırakılması çalışmaları. 

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın öğleden sonra görüşmelere katılması, Ürdün'ün gözlemci olarak görüşmelerde yer alması bekleniyor.

Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin temsilcilerinin de katılacağı ana toplantı 15 Mayıs'ta yapılacak.

ABD daha önceki toplantılara katılmıştı 

İlki ocak 2017'de yapılan Astana toplantılarının 8.si, 21-22 Aralık'ta düzenlenmiş, taraflar alıkonulanların serbest bırakılması için çalışma grubu oluşturmuştu.

30 Ocak 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Kongresi'nde BM gözetiminde yeni anayasayı hazırlayacak bir komitenin kurulması kararlaştırılmıştı.

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları 16 Mart'ta Astana'da bir araya gelerek, bir yıllık iş birliğinin değerlendirmesini yapmış, bu kapsamda alıkonulanlarla ilgili çalışma grubu da ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

ABD heyeti, ilk 7 toplantıya gözlemci olarak katılmış, Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield heyeti temsil etmişti.

Ancak 8. toplantıda ABD katılım seviyesini en aşağı çekmiş, bir bakanlık uzmanını görüşmelere temsilci olarak göndermişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: suriye, Astana
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