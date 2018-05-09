  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Suriye konulu 9. Astana toplantısı 14-15 Mayıs'ta yapılacak

Suriye konulu 9. Astana toplantısı 14-15 Mayıs'ta yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Astana'da yapılacak Suriye konulu 9. Astana toplantısının 14-15 Mayıs'ta düzenleneceğini açıkladı.

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Suriye konulu 9. Astana toplantısı 14-15 Mayısta yapılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran ile Beşşar Esed rejimi ve muhaliflerin katıldığı toplantıların 9. turunun 14-15 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, toplantıya gözlemci ülkeler ABD ve Ürdün'ün de davet edildiği ifade edildi.

Ayrıca görüşmelerde, gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ile insani ve güven artırıcı önlemlerin ele alınacağı kaydedildi.

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısı, 21-22 Aralık 2017'de yapılmış, alıkoyulanların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaşılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, suriye, rusya, iran, Astana, Kazakistan
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