Suriye konulu 8'inci Astana toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki toplantıların ana gündemi, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması, tarihi alanlarda mayın temizliği, gerginliği azaltma bölgelerindeki son durum ve Soçi'de yapılacak Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlıklar oluşturuyor.

8. tur görüşmeler, ateşkesin garantörleri Rusya, Türkiye ve İran arasındaki ikili görüşmelerle başladı.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, Rus yetkililerle toplantı yaptı. Rusya da İran ve Beşşar Esed rejimi heyetiyle ayrı ayrı görüştü. Türk heyetinin de, TSİ 12.00 civarında İran heyetiyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

ABD katılımını alt düzeye çekti

Toplantılara ABD, Birleşmiş Milletler (BM) ve Ürdün heyetleri de gözlemci olarak katılıyor.

ABD'nin katılım seviyesini ise en aşağıya çektiği öğrenildi.

ABD heyetini, önceki toplantılardaki temsilcisi Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Vekili David Satterfield yerine, bu kez bakanlık uzmanlarından Ahmed Şama temsil ediyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın toplantıya yarın katılacağını duyurdu.

Muhaliflerin gündemi Doğu Guta

Askeri muhalefet heyetinin, rejimin sıkı askeri ablukada tuttuğu Doğu Guta'daki insani krizi, acil tahliyeye muhtaç sivillerin kuşatmadan çıkarılmasını da masaya getirmesi bekleniyor.

Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetin öğleden sonra basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

30-31 Ekim’de yapılan son turda alınan kararlar

30-31 Ekim'de yapılan son turda, tutuklu ve esirlerin serbest bırakılması ile insani yardımların kesintisiz girişinin sağlanması ve miktarının artması konularında sonuç alabilmek için çalışmaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Türkiye, Rusya ve İran, ayrıca çatışmalarda ölenlerin cenazelerinin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi konularında neticeye varılabilmesi için çabalarını sürdürmekte anlaşmışlardı.

Tüm tarafların bir araya geleceği ana toplantının ise yarın yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA