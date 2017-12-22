Suriye konulu 8. Astana toplantısında 'tutuklular için uzlaşma'

Kazakistan'daki Suriye konulu 8. Astana toplantısında taraflar, tutukluların serbest bırakılması ve mayınların temizlenmesi konularında uzlaştı.

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Rusya ve İran heyetleri, tutukluların serbest bırakılması ve tarihi alanlardaki mayınların temizlenmesi konularında anlaşmaya vardı.

Rusya'nın girişimiyle Soçi'de yapılması kararlaştırılan Ulusal Diyalog Kongresi'nin tarihleri de 29-30 Ocak olarak belirlendi.

Heyetlerin sonuç bildirisi üzerindeki çalışmaları sürüyor.

"Suriye'deki durumun özeti budur"

Askeri muhalefet, bugün Rus heyeti ile de bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

Açıklamada, Rusya'nın kendilerine mevcut turda tutuklular, kayıp kişiler ve cenazelerin teslim edilmesi konularında ilerleme sağlanacağı konusunda söz verdiği belirtildi.

Rus heyetinin Soçi'deki Kongre'ye Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de katılabileceğini söylediği bilgisine yer verildi.

Heyette bulunan Humus temsilcisi Fatih Hassun, Rus heyeti başkanı Aleksandır Lavrentiev'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 11 Aralık'taki Hımeymim askeri üssünü ziyareti sırasında, bir Rus komutanın Putin ile birlikte yürümek isteyen Beşşar Esed'i durdurduğu anın fotoğrafını gösterdi.

Hassun'un "Suriye'deki durumun özeti budur" diyerek gösterdiği fotoğrafa Lavrentiev'in gülerek yanıt verdiği öğrenildi.

Muhalefet, rejimin katliamlarını ve PYD/PKK'nın hak ihlallerini belgeledi.

Bu arada muhaliflerin, Rus yetkililere bazı belgeler sunduğu öğrenildi.

"Humus Kırsalındaki el-Ganto Beldesinde İşlenen El-Assaf Katliamı" başlıklı belgenin, (2015'te Assaf ailesinden 45 kişinin rejimin hava saldırısında öldürülmesi) ve diğer bölgelerde rejimin yaptığı saldırılara ilişkin olduğu belirtildi.

Ayrıca Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda kurtarılan bölgede bazı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarına suikast planlarına ilişkin ele geçirilen ses kayıtları da Rus heyete teslim edildi.

Söz konusu ses kayıtlarında rejimin bazı güvenlik görevlilerinin konuşmalarında ÖSO komutanlarını, Rus saha komutanlığı desteği ile öldürme planlarının geçtiği bilgisine ulaşıldı.

Belgeler arasında terör örgütü PYD/PKK'nın sivillere karşı hak ihlalleri, mülklerine el koymalarını içeren veriler de yer aldı.

8. Astana görüşmelerinin sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Dışişleri: Türkiye'nin çabası ile sonuç alınmıştır

Öte yandan toplantıya dair açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Astana'daki ilerlemeden memnun olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin çabası sonucu, tutukluların karşılıklı olarak serbest bırakılması için bir çalışma grubu kurulduğu belirtildi.

Konunun Suriye muhalefetinin en önemli beklentilerinden birini oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu konuda ülkemizin yoğun çabaları sayesinde nihayet sonuç alınmıştır." denildi.

Kaynak: AA/TRT Haber