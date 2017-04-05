  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Suriye Konferansı'nda 6 milyar dolarlık bağış taahhüdü

Brüksel'de yapılan ve Esed rejiminin kimyasal saldırısının gölgesinde geçen Suriye Yardım Konferansı'nda, 6 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunuldu.

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Suriye Konferansında 6 milyar dolarlık bağış taahhüdü

Brüksel'de yapılan ve Esed rejiminin kimyasal saldırısının gölgesinde geçen Suriye Yardım Konferansı'nda, 6 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB); Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar ve İngiltere'yle ortaklaşa Brüksel'de "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu bir konferans düzenledi.

70'ten fazla ülke ve uluslararası kurumun temsilcisinin katıldığı yardım konferansında, Suriye'de önemli role sahip ABD ve Rusya sadece bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildi.

Ateşkes anlaşmasının garantörlerinden Türkiye ise, geçen sene Londra'da yapılan konferansın devamı olan toplantıya, azami katkıyı sağlayabileceği bir formatta katılma beklentisine ilişkin tatmin edici bir yanıt alamadığı için iştirak etmedi.

Suriye'deki kimyasal silah saldırısının gölgesinde geçen konferans sonunda konuşan AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Krizlerden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, konferansa katılan temsilcilerin bu sene için 6 milyar dolar bağış sözü verdiğini duyurdu. Suriyelilerin ihtiyacının çok büyük olduğunu kaydeden Stylianides, "Konferansımız güçlü bir mesaj gönderiyor: Suriye halkını yüzüstü bırakmıyoruz." dedi.

Söz verilen bağış miktarının "etkileyici düzeyde ve önemli" olduğunu kaydeden Stylianides, söz konusu fonun yeni mi olduğu, ya da önceki senelerde taahhüt edilenleri kapsayıp kapsamadığı konusunda açıklama yapmadı.

Etiketler: Suriye Konferansı, 6 milyar dolarlık bağış taahhüdü, brüksel
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