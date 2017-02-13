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Suriye görüşmelerinin tarihi belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Cenevre kentinde 20 Şubat'ta yapılması planlanan Suriye konulu müzakerelerin 23 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

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Suriye görüşmelerinin tarihi belli oldu
Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Cenevre kentinde 20 Şubat'ta yapılması planlanan Suriye konulu müzakerelerin 23 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.
 
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Sözcüsü Yara Sharif, 20 Şubat'a kadar müzakerelere katılacak heyetlerin Cenevre'ye gelerek de Mistura ile istişare yapacağını belirtti.
 
Sharif, de Mistura'nın Suriye barış görüşmeleri için diplomatik faaliyetlerini aktif şekilde sürdürdüğünü ve katılımcılara davetiyelerin bugün itibarıyla gönderildiğini aktardı.
 
Özel temsilci De Mistura, ocak ayı sonunda yaptığı açıklamada Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiğini açıklamıştı.
 
Öte yandan, Sözcü Sharif, 15-16 Şubat'ta Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine de Mistura'nın katılıp katılmayacağı konusunun netlik kazanmadığını, bu konuda herhangi bir teyitte bulunamayacağını kaydetti. AA
 
Etiketler: suriye müzakereleri, Cenevre görüşmeleri, cenevre görüşmeleri ne zaman?
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