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Suriye görüşmeleri Şubat sonuna ertelendi

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Suriye görüşmeleri Şubat sonuna ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'de 8 Şubat'ta başlaması planlanan Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini bildirdi.

Moskova'da "Suriyeli siyasi muhalefet temsilcileri" olarak adlandırılan grupla görüşen Lavrov, geçen yıl nisan ayından bu yana Suriye görüşmeleri düzenlemeyen Birleşmiş Milletlerin (BM) pasifliğinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Lavrov, "Cenevre görüşmeleri 8 Şubat'tan ay sonuna ertelendi. Cenevre'de anayasa çalışması gibi net konulara odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Rusya'nın anayasa teklifi

Lavrov, Astana görüşmelerine Suriye krizinin çözümüne yönelik yeni ve önemli bir adım olarak baktıklarına dikkati çekerek, Astana'da Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilan edilen ateşkesin teyit edildiğini belirtti.

Rusya'nın Astana'da taraflara sunduğu anayasa teklifine değinen Lavrov, taslakta rejim ve muhaliflerin pozisyonlarındaki ortak noktaların bulunmaya çalışıldığını kaydetti.

Lavrov, Rusya'nın kendi anayasa taslağını kimseye dayatmaya çalışmadığını, bunun Cenevre'de tartışılmaya açılmak üzere tasarlanmış ve taraflara iletilmiş bir teklif olduğunu vurguladı.

Öte yandan görüşmeye katılan bazı grupların, kendilerinin hazırladığı Suriye anayasası teklifini Lavrov'un dikkatine sunacağı ileri sürüldü. 

 

Etiketler: Suriye görüşmeleri, Cenevre görüşmeleri, rusya, sergey lavrov
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