'Suriye görüşmeleri her iki taraf için önemli bir test olacak'

Hariri, Viyana'ya gelmeden önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu liderler ile önemli görüşmeler yaptığını anlattı.

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Hariri, görüşmelerin diğer ortağı olan Beşşar Esed rejiminin müzakereleri sabote ederek, sürecin ilerlemesine mani olduğunu tekrarladı.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılıp katılmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini belirten Hariri, bu iki günlük süre zarfında konuyu değerlendirerek karara bağlayacaklarını belirtti.

Hariri, "Bu iki gün her iki taraf için önemli bir test olacak. Hem muhalifler hem de rejimin uluslararası yükümlülükler doğrultusunda bir çözüm bulunmasına ne kadar angaje oldukları görülmüş olacak." dedi.

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Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir soruyu yanıtlayan Hariri, terör örgütü PYD/YPG'nin bölgede suç işlediğini ve diğer bazı terör oluşumlarıyla birlikte hareket ettiğini belirtti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki gün sürecek toplantı 25-26 Ocak'ta gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber