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Sürgündeki Puigdemont, Katalonya Özer Yönetim Başkanlığı adaylığından vazgeçti

Katalan siyasetçi Carles Puigdemont, Katalonya'da yapılacak Özerk Yönetim Başkanlığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

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Sürgündeki Puigdemont, Katalonya Özer Yönetim Başkanlığı adaylığından vazgeçti

İspanya'daki Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont, 14 Mayıs'taki seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Puigdemont, sosyal medyada yayınlanan videoda Katalonya Özerk Yönetimi'nin yeni başkanının Katalan vekil Quim Torra olmasını önerdi. Almanya'nın başkenti Berlin'den kamuoyuna açıklama yapan Puigdemont, "Grubumuz, Katalan hükümetinin yeni başkanı olarak parlamento üyesi Quim Torra'yı öneriyor. Böylece kendisi önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli sorumluluğu alıp derhal bir hükümet kurulmasını sağlayabilir" dedi.

Almanya'dan ayrılması yasak

Katalonya'da geçen Ekim ayında düzenlenen tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından görevden alınan ve mahkeme tarafından hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkarılan Puigdemont, 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınmıştı ve Neumünster Cezaevi'ne konulmuştu.

Alman yargısı, İspanya'nın iadesini istediği Katalan siyasetçiyle ilgili nihai kararını henüz vermedi. Serbest bırakılan Puigdemont'un karar açıklanana kadar Almanya'dan ayrılması yasak.

Kaynak: Reuters

Etiketler: seçim, puigdemont, Katalonya
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