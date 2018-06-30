Süratle giden aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi

Uyarılara aldırmadı, arabanın üzerindeki adama rağmen hızlanmaya devam etti. ABD'nin Miami kentinde ilginç bir trafik terörü yaşandı.

Arabayı kullanan gözü dönmüş kadın, gaza bastıkça bastı. O sırada aracın üzerinde eski sevgilisi vardı.

Tehlikeli inatlaşmanın sebebi daha sonra anlaşıldı. Araç, eski sevgili olan çifte aitti.

Süratle giden aracın üzerinden kadını durmaya ikna etmeye çalışan adam, çareyi acil çağrı hattı 911'i aramakta buldu. Adam, acil durum yetkililerinden çaresizce kurtarılmak istedi.

Polis çiftin yerini bulduktan sonra, 24 yaşındaki kadın tutuklandı.

O anlar ise, yan şeritte ilerleyen başka bir şoför tarafından kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber