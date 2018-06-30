  • 30 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Süratle giden aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi

Süratle giden aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi

ABD Miami'de kavga eden çift, ortak aldıkları arabayı paylaşamadı. Aracın üzerinde kilometrelerce yol giden adam, bir yandan da acil çağrı hattını arayarak yardım istedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Uyarılara aldırmadı, arabanın üzerindeki adama rağmen hızlanmaya devam etti. ABD'nin Miami kentinde ilginç bir trafik terörü yaşandı. 

Arabayı kullanan gözü dönmüş kadın, gaza bastıkça bastı. O sırada aracın üzerinde eski sevgilisi vardı.

Tehlikeli inatlaşmanın sebebi daha sonra anlaşıldı. Araç, eski sevgili olan çifte aitti. 

Süratle giden aracın üzerinden kadını durmaya ikna etmeye çalışan adam, çareyi acil çağrı hattı 911'i aramakta buldu. Adam, acil durum yetkililerinden çaresizce kurtarılmak istedi.

Polis çiftin yerini bulduktan sonra, 24 yaşındaki kadın tutuklandı. 

O anlar ise, yan şeritte ilerleyen başka bir şoför tarafından kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: abd, Miami, acil çağrı hattı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER