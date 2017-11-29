Şüpheli yerine iş arkadaşını vurdu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde 2 polis devriye geziyordu.

Telsizlerine gelen ihbarla harekete geçen polisler, buldukları şüphelilerin aracını durdurdu.

Araçtan çıkmak istemeyen şüpheli, polislere direndi, tartışma çıktı.

Polislerden biri araçtan zorla çıkarttığı şüpheliye kelepçe takmaya çalıştı ancak başaramadı. Şok tabancasını kullanmaya karar veren polis memuru, şüpheli yerine yanlışlıkla arkadaşını vurdu.

Yüksek miktarda elektriğe maruz kalan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu açıklandı.